PONTE CINQUE ARCHE

Incidente mortale questo pomeriggio sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l’animale ha fatto un volo di circa 20 metri.

Inutili i soccorsi

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma l’uomo era già deceduto. Sul posto sono

intervenuti i carabinieri. L’uomo, che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta, era residente a Santa Caterina Villarmosa.

L’incidente mortale a Natale

Incidente mortale sul lavoro anche a Natale. La tragedia è avvenuta a Licata nell’Agrigentino. Un agricoltore, che nonostante le giornate di festa non poteva permettersi di fermare il suo lavoro, è morto schiacciato da una balla di fieno del peso di 300 chili.

La vittima

La vittima si chiamava Rosario Savaia, aveva 57 anni. L’incidente è avvenuto all’interno della sua azienda agricola in contrada Durrà, zona di campagna che si trova a metà strada tra Licata e Campobello di Licata.

Soccorsi immediati ma inutili

A soccorrere immediatamente l’agricoltore sono stati i parenti che hanno anche lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale e il personale sanitario del 118. L’uomo è stato portato in ospedale dove, però, i medici non hanno fatto altro che constatare il decesso. Per la procura d Agrigento i fatti sono drammaticamente chiari e non sarà necessaria alcuna autopsia

Altra tragedia ma della solitudine a Palermo

La Vigilia di Natale è stata tragica anche in un appartamento di Palermo dove un uomo è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. E’ successo ieri sera, un parente della vittima aveva lanciato l’allarme perché da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con il suo congiunto. Si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali.