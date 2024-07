Un ciclista di 73 anni, Antonio Maira, è morto questa mattina a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dopo essere stato investito da un’auto guidata da una ragazza. L’incidente è avvenuto intorno alle nove in contrada Piano Conte sulla strada che porta verso l’Acquapark.

I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. Sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La morte di Marco Guastella

È finito con la moto contro un’auto. Un venticinquenne di Ragusa, Marco Guastella, lavoratore stagionale al Forte Village, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Pula. Per cause non accertate la moto Triumph condotta dal 25enne si è scontrata con una Golf guidata da un ventisettenne.

A causa del violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei carabinieri e della polizia locale di Pula. Purtroppo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per il venticinquenne siciliano non c’è stato nulla da fare. La polizia municipale di Pula sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

La tragedia a Termini Imerese

Un terribile incidente stradale si è verificato a Termini Imerese, causando la morte di un giovane di 26 anni. La vittima è Marco Montano, figlio di un carabiniere in congedo.

L’incidente

Il drammatico scontro è avvenuto intorno alle 18:45 in via Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Secondo una prima ricostruzione, Marco Montano viaggiava a bordo del suo scooter Beverly P1 300, probabilmente ad alta velocità, diretto verso il centro storico. Giunto all’incrocio con la stazione, il 26enne ha sfiorato un altro ciclomotore, un Liberty 50, finendo la sua corsa contro una Peugeot 306 con a bordo una famiglia di San Mauro Castelverde.

Nulla da fare per il giovane

L’impatto è stato devastante e per il giovane Marco non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 lo ha immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini Imerese, dove è stato tentato tutto il possibile per strapparlo alla morte, purtroppo invano.

Like this: Like Loading...