ancora sangue

Una donna di 38 anni muore in un grave incidente stradale

Nei pressi di Mazzarino, lo scontro tra due mezzi, altre due persone ferite

Altro incidente sulla Ribera- Cianciana provoca altri due feriti

Un incidente che ha coinvolto tre mezzi sulla Statale 626, nei pressi dell’uscita per Mazzarino, è costato la vita a una donna di 38 anni di Butera, Jessica Luana Sbirziola. Nello scontro è rimasto ferito anche il padre di 81 anni. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Ferito in modo lieve, invece, un uomo di 51 anni che è stato trasferito con il 118 nell’Ospedale di Mazzarino.

Un altro incidente con due feriti

Altre due persone sono rimaste ferite in un altro sinistro avvenuto sulla SP32, la Ribera- Cianciana. Un uomo è rimasto gravemente ferito, ed è stato trasportato il elisoccorso in un ospedale di Palermo. A scontrarsi una Fiat 500 e un furgone. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. L’altro ferito è stato trasferito all’ospedale di Sciacca.

In Sicilia si continua a morire sulle strade

L’ultimo grave incidente mortale nei giorni scorsi sulla strada provinciale 3 Al km 8 nei pressi dell’incrocio Chiaramonte, Pedalino, Mazzarrone, nel territorio di Ragusa. Due i mezzi coinvolti, un’autovettura Bmw e uno scooter. L’auto e lo scooter si sono scontrate. Alla guida della Bmw c’era un acatese di 30 anni che, sembra per evitare l’impatto, è andato a sbattere contro un vicino muro di calcestruzzo. La macchina si è poi capovolta a seguito dell’urto. Nonostante ciò non ha potuto evitare il gravissimo impatto con lo scooter che ha causato la morte dei due motociclisti.