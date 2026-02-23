La Democrazia Cristiana c’è e ci sarà e sosterrà la seconda candidatura di Schifani a presidente della Regione. Questo il messaggio lanciato dalla Democrazia Cristiana durante l’Assemblea regionale che si è svolta a Caltanissetta. All’incontro hanno partecipato i segretari regionali della coalizione di centrodestra.

Un incontro servito a ribadire che la Dc non è finita e che rilancia, che guarda alle elezioni regionali, che tratta per tornare in giunta regionale e che appoggia Renato Schifani oggi e e lo appoggerà nel 2027. Ma anche una occasione per tornare a sottolineare la collaborazione con la Lega ribadita neanche dal segretario regionale Nino Germanà

Parola ai commissari

“Il partito lancia un messaggio chiaro: la DC guarda avanti, pensa al futuro della Sicilia e si prepara fin da ora alle prossime elezioni regionali del 2027”, dichiarano Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, commissari DC Sicilia.

“Da Caltanissetta vogliamo ribadire il nostro sostegno a Schifani e sosterremo una sua seconda candidatura a presidente della Regione” dichiarano Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia e l’on. Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars.

“Il titolo scelto per l’appuntamento, “Direzione Futuro”, non è casuale e sintetizza la volontà della Democrazia Cristiana di rafforzare il proprio progetto politico, consolidare la propria presenza nei territori e costruire, con responsabilità e coerenza, l’alternativa e la proposta per la Sicilia di domani”, aggiungono i deputati regionali all’ARS Carmelo Pace, Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta, Andrea Messina.

“‘È stato un incontro molto partecipato, di grande rilevanza politica e organizzativa – ha dichiarato Laura Abbadessa, presidente DC Sicilia -, l’occasione per fare il punto sull’attività svolta e definire le strategie future per il partito, con uno sguardo già proiettato alla costruzione del percorso che porterà al 2027”.

All’incontro hanno partecipato i segretari provinciali della DC e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia.

La collabnorazione con la Lega c’è

“Qualcuno ha detto che la Lega che mi onoro di rappresentare e la Democrazia Cristiana avevano iniziato una collaborazione, altri dopo la burrasca hanno detto che si era interrotta. In realtà non è mai iniziata né mai si è interrotta ma c’è sempre stata perché condividiamo le stesse idee e gli stessi valori” ha detto Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia intervenendo proprio all’evento Direzione Futuro organizzato dalla Democrazia Cristiana a Caltanissetta.

“La Dc – prosegue Germanà – non è soltanto un simbolo come oggi ha detto, nel suo intervento, il capogruppo all’Ars Carmelo Pace. La Democrazia cristiana – ha aggiunto Germanà – non è di un soggetto singolo ma è fatta da una comunità popolare di donne e uomini che ha dimostrato di saper esprimere classe dirigente di grandissima qualità. Ed è proprio nei confronti di questo popolo che bisogna avere grande rispetto”.