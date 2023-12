L’uomo aveva puntato un coltello alla donna

Rapina l’ex fidanzata dell’auto e della borsa per un banale litigio. E’ accaduto a Caltanissetta dove un uomo è stato arrestato dopo una folle fuga durata 24 ore, con tanto di speronamento dell’auto della polizia. La squadra mobile nissena ha quindi eseguito un fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura.

La richiesta di aiuto

Tutto comincia quando una donna in preda al panico si rifugia in un negozio a Caltanissetta. Chiedeva aiuto perché sosteneva di essere stata appena rapinata. Il commerciante contattava il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento della polizia che immediatamente dopo inviava una volante. La vittima, accompagnata negli uffici della questura, riferiva agli investigatori della squadra mobile quanto era accaduto. Nella sua ricostruzione evidenziava di aver avuto una banale discussione con l’ex fidanzato mentre i due erano in auto. Quest’ultimo reagiva puntandole un coltello e intimandole di fermarsi. A quel punto l’indagato avrebbe costretto la donna ad uscire fuori dall’auto con la forza. Quindi si impossessava del veicolo dove all’interno c’era la borsa contenente soldi, documenti e telefono cellulare.

Subito rintracciato

Le indagini coordinate dalla Procura venivano immediatamente avviate e questo permetteva di individuare l’auto a Catania. I poliziotti della squadra volante della provincia etnea riuscivano a localizzare il veicolo e l’uomo. Una volta intimato l’alt, però, il rapinatore si dava alla fuga percorrendo diversi chilometri e danneggiando molte auto in sosta. Durante la fuga speronava per ben due volte la volante della polizia riuscendo a danneggiarla e ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. A seguito della collisione gli agenti rimanevano feriti lievemente.

Rintracciato 24 ore dopo

Gli uomini della squadra mobile di Caltanissetta, 24 ore dopo, riuscivano ad individuare il fuggitivo a Caltanissetta dove aveva trovato rifugio. Durante le concitate fasi di controllo dell’abitazione, l’indagato accusava un malore e per questo veniva accompagnato da un’ambulanza in ospedale per le cure mediche. Gli agenti riuscivano a trovare la chiave dell’auto rubata che si trovava poco distante dal luogo dove si era rifugiato l’uomo. All’interno del veicolo rinvenuto inoltre il coltello, probabilmente usato per minacciare l’ex fidanzata e parte degli oggetti personali della vittima. Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere

