In totale recuperati quasi 200 grammi di stupefacente

Due operazioni antidroga nel Catanese hanno fruttato un arresto e il recupero di quasi 200 grammi di stupefacente.

In provincia

L’arresto da parte dei finanzieri del comando provinciale di Catania al culmine di un’attività investigativa sul fronte della lotta agli stupefacenti. In manette un pregiudicato di 26 anni, originario di Paternò, trovato in possesso di circa 100 grammi di droga. L’indagine si è sviluppata in seguito ad attività di osservazione, con lo scopo di conoscere le abitudini e le frequentazioni del giovane. Ad operare i militari della compagnia di Paternò coadiuvati da un’unità cinofila della compagnia pronto impiego di Catania. Insieme hanno fatto irruzione nell’abitazione dove è partita una perquisizione.

Zainetto lanciato dal terrazzo

A nulla è valso il tentativo del pusher di disfarsi della droga nascosta in uno zainetto. Ha lanciato tutto dal terrazzo ma i finanzieri avevano già circondato lo stabile e riuscivano a recuperare tutto. Nel corso dell’operazione rinvenuti e sequestrati complessivamente 32 grammi di cocaina e 58 grammi di marijuana divisi in 58 dosi pronte per la vendita. Trovati anche 335 euro in banconote di piccolo taglio ritenuto presunto incasso dello spaccio e un bilancino di precisione. La sostanza, se immessa nel mercato nero, avrebbe reso allo spacciatore circa 4 mila euro. L’arresto è stato convalidato e in seguito alla direttissima il tribunale di Catania ha stabilito i domiciliari.

La fuga a San Berillo

A San Berillo, quartiere storico di Catania, hanno invece operato gli agenti delle volanti. In questo caso recuperati 75 grammi di marijuana. L’operazione è maturata nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dello spaccio. In particolare ad entrare in azione l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico perlustrando la via Ventimiglia, in prossimità del quartiere “San Berilllo Vecchio”. Qui i poliziotti hanno intercettato uno straniero che, alla loro vista, si è dato alla fuga per le vie del quartiere. L’uomo, immediatamente inseguito a piedi, è riuscito comunque a far perdere le sue tracce e a disfarsi del giubbotto che indossava. All’interno delle tasche trovati un bilancino di precisione e una busta in cellophane, risultata successivamente contenere sostanza stupefacente per un peso complessivo di 75 grammi.

