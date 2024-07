Una vasta organizzazione in grado di rispondere alle richieste di stupefacenti 24 ore su 24. Un vero e proprio supermarket sempre aperto e in grado di procurare qualsiasi cosa. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Nucleo operativo di Caltanissetta che hanno smantellato una organizzazione di gelesi che controllava la piazza praticamente dell’intera cittadina industriale.

Operazione antidroga della Guardia di Finanza

Un’importante operazione antidroga è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Gela, che ha portato all’arresto di tre persone accusate di traffico e spaccio di cocaina. L’indagine, coordinata dalla Procura di Gela, ha permesso di sgominare un consolidato sodalizio criminale dedito allo smercio di stupefacenti in città.

Le indagini

I tre arrestati, di giovane età, secondo gli investigatori gestivano il fiorente giro di spaccio attivo 24 ore su 24 in diversi quartieri di Gela. Le indagini, condotte tra novembre 2023 e marzo 2024 dalle Fiamme Gialle gelesi, sono partite da un sequestro di cocaina pronta per la vendita al dettaglio. Grazie a intercettazioni e appostamenti, è stato possibile ricostruire la struttura e le modalità operative della banda.

I grossi profitti dell’attività criminale

Gli arrestati potevano contare su un apparato ben organizzato in grado di soddisfare la richiesta di numerosi clienti, non solo gelesi ma provenienti anche dai comuni limitrofi. Il volume d’affari si aggirava intorno ai 15 mila euro mensili, una cifra consistente che garantiva introiti costanti agli spacciatori. Uno dei tre arrestati traeva addirittura il proprio sostentamento dai proventi dello spaccio, riuscendo così a mantenere se stesso e la famiglia. Le indagini hanno dimostrato come il gruppo criminale avesse messo in piedi una rete di spaccio estremamente redditizia e strutturata.