Giovedì 14 settembre al centro culturale Michele Abbate

Tutto pronto per la festa della Lega a Caltanissetta. Giovedì 14 settembre a partire dalle 17.30 presso il Centro Culturale “Michele Abbate” in via Niscemi (all’altezza dell’incrocio con via Ernesto Vassallo) si terrà la prima edizione della kermesse organizzata dal partito. Annunciata la presenza del segretario federale, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Si tratta della prima festa della Lega nell’isola con la presenza di autorevoli ospiti, e tutti i deputati e i dirigenti di partito. Presente, inoltre, uno spazio dedicato al gruppo identità e democrazia al Parlamento europeo.

Si tratta di una occasione per discutere insieme di politica, progetti e del futuro della nostra terra: la Sicilia. Sarà altresì una occasione, per dare spazio alle tradizioni siciliane, alla degustazione dei prodotti di eccellenza e per assistere ad alcune esibizioni. “E’ attraverso un’azione costante e tenace di lavoro serio e convinto sul territorio come quello che stiamo portando avanti, che la Lega può radicarsi e avanzare vittoriosa anche nella terra di Sicilia” commenta l’europarlamentare della Lega e Commissario regionale per la Sicilia, Annalisa Tardino.

Il programma

Alle 17.30 Saluti di apertura del vicecommissario regionale della Lega Salvini Premier Sicilia, Anatasio Carrà

Alle 17.45 Agricoltura e Pesca: dall’Ue alla Sicilia

Modera Nino Amadore, giornalista. Presenti: Luigi D’Eramo – sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Luca Sammartino – vicepresidente della Regione Siciliana ed assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; Lorenzo Viviani, responsablie dipartimento Pesca Lega Salvini Premier; Annalisa Tardino, deputata al Parlamento europeo, commissario regionale Lega Salvini Premier Sicilia; Marco Campomenosi, deputato al Parlamento europeo, capodelegazione Lega Salvini Premier

Alle 18.30 Intervista: un anno di governo

Mimmo Turano, assessore regionale Istruzione e Formazione professionale. Giornalista: Ivana Biunco.

Alle 18.45 Imepgno e proposte della Lega nel territorio

Modena la giornalista Ivana Baiunco.

Presenti Marianna Caronia, deputato all’Ars e capogruppo della Lega Salvini Premier e Vincenzo Figuccia, deputato questore all’Ars.

Ci saranno anche i deputati nazionali e regionali del partito Nino Germanà, Nino Minardo, Valeria Sudano, Salvo Geraci, Pippo Laccoto.

Alle 19.20 Intervento di Annalisa Tardino

Alle 20.30 Matteo Salvini con l’intervento di chiusura.