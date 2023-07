Mezzo chilo di cocaina e 75mila euro in contanti in una cantina

11/07/2023

Era probabilmente una base dello spaccio gestita da uno spacciatore di medio livello che custodiva una ingente quantità di stupefacenti. E’ quello che hanno scoperto gli uomini della polizia che hanno portato a termine una operazione antidroga.

La Squadra Mobile di Caltanissetta, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo per detenzione di mezzo chilogrammo di cocaina, sequestrando contestualmente oltre 75mila euro di banconote in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

La cantina deposito notata dagli uomini dell’antidroga

I poliziotti dell’antidroga nel corso dei servizi svolti nel capoluogo nisseno, nei giorni scorsi, hanno notato un uomo, noto agli uffici di polizia, che accedeva più volte nel corso del giorno all’interno di una cantina di un immobile del centro storico nonostante non fosse lì residente. Di seguito alla perquisizione eseguita dagli agenti all’interno dell’immobile sono state trovati e sequestrati 500 grammi di cocaina e 75mila euro in banconote di diverso taglio.

Le analisi sulla cocaina

Le prime analisi operate dalla Polizia Scientifica sulla sostanza sequestrata hanno permesso di confermare che si tratterebbe di cocaina. Al termine del controllo l’uomo è stato condotto in carcere e il denaro è stato versato su un conto deposito del fondo unico di giustizia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari ieri ha convalidato l’arresto dell’uomo e il sequestro della sostanza e dei soldi.

Le ultime operazioni antidroga

Appena tre giorni fa una operazione antidroga dall’esito molto particolare era scattata nel catanese. In quel caso una piantagione di droga era stata rinvenuta nella casa di un sospettati insieme ad un arsenale di armi. Ma la sorpresa arrivava ad altri ritrovamenti. La scoperta fatta a Catania e culminata con un arresto riguardava, oltre gli stupefacenti, ben 7 armi, alcune anche clandestine, e persino reperti di interesse archeologico.