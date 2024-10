La Questura di Caltanissetta, guidata dal Questore Pinuccia Albertina Agnello, ha recentemente implementato sedici misure di prevenzione a seguito di un’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine. Questi provvedimenti mirano a contrastare comportamenti illeciti e antisociali all’interno del territorio nisseno e riguardano individui responsabili di una serie di reati.

Fogli di via obbligatori

Due individui non residenti in provincia sono stati destinatari di fogli di via obbligatori. Un giovane di 24 anni è stato allontanato dal capoluogo per tre anni, a seguito di una denuncia per accesso non autorizzato a zone militari. Un secondo provvedimento, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di un 29enne, già sottoposto a sorveglianza speciale, arrestato per violazione degli obblighi correlati e possesso di armi improprie, nello specifico un coltello vietato e una mazza di legno.

Avvisi orali

Sei avvisi orali sono stati emessi nei confronti di altrettanti pregiudicati considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza. Tra questi, due 21enni di Gela, denunciati per furti in abitazione; un 32enne arrestato a Niscemi per lesioni e rapina; un 23enne arrestato a Gela per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; un 24enne arrestato a Gela per spaccio di cocaina e un 36enne arrestato a Caltanissetta per spaccio di hashish.

Ammonimenti per violenza domestica e stalking

Otto ammonimenti sono stati emessi per casi di violenza domestica e stalking. Le vittime, in prevalenza donne, sono state oggetto di minacce, aggressioni fisiche e comportamenti persecutori. Tra i responsabili, un 31enne denunciato per aver aggredito la compagna; un 44enne per stalking nei confronti dell’ex compagna; un 43enne per aggressioni fisiche alla compagna; un 30enne per continue minacce e lesioni alla compagna; un 65enne per minacce di morte alla convivente; un 20enne per stalking e minacce all’ex compagna; un 33enne per aggressioni fisiche alla moglie e un 45enne per stalking e tentata intrusione nell’abitazione dell’ex compagna.

Invito al rispetto della Legge

Tutti gli individui destinatari dei provvedimenti sono stati formalmente invitati a rispettare la legge e a mantenere una condotta conforme alle norme vigenti.

