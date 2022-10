Le molestie sessuali maturano a scuola e in particolare in una scuola media statale. E il protagonista delle attenzione e dei palpeggiamenti ripetuti nei confronti di una alunna undicenne sarebbe un insegnante di una scuola statale del centro della sicilia e in particolare del Nisseno

Insegnante arrestato per violenza sessuale

La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato un professore di scuola media per violenza sessuale. Al docente sono stati dati i domiciliari. L’uomo, che insegna in una scuola statale, sfruttando il suo ruolo di insegnante avrebbe molestato, in più occasioni, una undicenne.

Il racconto ad un’insegnante e ala vice preside

La vicenda risale allo scorso anno scolastico. La ragazzina, nello scorso mese di giugno, aveva trovato la forza di raccontare quanto accaduto ad una sua insegnante che ha poi riferito tutto alla vice preside. Le confidenze, però, non hanno sortito alcun effetto e la ragazzina ha deciso di raccontare tutto ai propri genitori. Da lì è scattata la denuncia che è stata presentata alla Squadra Mobile.

Le testimonianze degli altri alunni

In pochi giorni gli investigatori hanno ascoltato diversi minori che avevano ricevuto le confidenze della compagna e che hanno raccontato anche di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe.

Le indagini

Le attività investigative condotte dalla Polizia di Stato sono state vagliate dal Pubblico Ministero che ha valutato di dover richiedere una misura cautelare al fine di impedire l’eventuale reiterazione del reato. Dopo la prima fase di indagini anche la vittima è stata ascoltata dal giudice per le indagini preliminari durante un incidente probatorio alla presenza di una psicologa.

L’arresto e l’invio ai domiciliari

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta disponendo che alliindagato venisse applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza, dove è stato quindi condotto dal personale della Squadra Mobile.