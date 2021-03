Vittima uomo di 55 anni

Muore soffocato mentre pranza in panificio a Caltanissetta

Uso farmaci che avrebbero ridotto la capacità di deglutizione

Tragedie simili anche Palermo

Sarebbe morto per soffocamento da cibo un uomo di 55 anni deceduto ieri all’interno di un panificio a Caltanissetta.

Morte per asfissia

E’ quanto stabilito dal medico legale in seguito all’ispezione cadaverica. Il decesso sarebbe avvenuto per asfissia meccanica favorita dall’uso di farmaci che avrebbero ridotto la capacità di deglutizione e il riflesso della tosse. La tragica morte è avvenuta davanti agli occhi degli avventori e dei proprietari del panificio che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante le manovre dei sanitari, non è stato possibile rianimare la vittima. In un primo tempo si era ritenuto che a causare il decesso fosse stato un infarto.

Altre tragedia improvvise

Dramma ieri pomeriggio al cimitero di Sant’Orsola a Palermo. Un uomo di 69 anni si trovava al camposanto insieme al figlio. Davanti alla tomba di un proprio caro si è sentito male ed è morto. I sanitari del 118 arrivati immediatamente dall’ospedale Civico, a pochissimi minuti dal luogo della tragedia hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma per il palermitano non c’è sta nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. I rilievi sul corpo hanno confermato che la causa del decesso è stato provocato da un malore e la salma è stata restituita alla famiglia.

Dramma al Commissariato

Un uomo di 68 anni sempre ieri al commissariato di Polizia Brancaccio mentre stava presentando una denuncia di smarrimento. L’uomo era accompagnato dalla figlia, quando si è sentito male e è svenuto. Soccorso dai sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla fare. I sanitari dopo aver tentato in tutti i modi di rianimarlo hanno constatato la morte. E’ intervenuto il medico legale che ha accertato le cause naturali del decesso. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.