Pensionato investito da Tir muore in ospedale prima dell’intervento chirurgico

21/10/2022

Non ce l’ha fatta il pensionato di Gela investito ieri da un Tir in via Venezia a Gela. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Vincenzo Salemi è spirato qualche ora dopo a causa delle lesioni ad alcuni organi vitali.

Morto prima dell’intervento chirurgico

Si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico, come era stato stabilito dall’equipe di medici del nosocomio nisseno. I medici hanno provato in tutti i modi a stabilizzarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare

La ricostruzione dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, l’uomo che era originario di Riesi stava attraversando a piedi la strada proveniente da un’arteria secondaria della zona. Il conducente del Tir non è riuscito ad evitare l’impatto ed ha investito l’anziano, rimasto a terra privo di sensi a causa delle ferite riportate. Ad indagare la polizia che ha anche effettuato i rilievi sul posto. La vittima era molto conosciuta in zona perché era stato direttore dell’ufficio postale di Caltanissetta, in passato aveva lavorato anche a Niscemi, nel ragusano.

A Palermo l’auto pirata rintracciata

Numerosi gli incidente che in questo 2022 si sono verificati in Sicilia, alcuni anche causati da auto pirata. Come nel caso avvenuto appena qualche giorno fa a Palermo dove è stato rintracciato il conducente della vettura che giovedì 13 ottobre non aveva prestato soccorso al motociclista che era stato ricoverato in prognosi riservata. L’incidente tra i due mezzi, avvenuto nella zona di via Oreto, aveva causato lesioni gravi al conducente della due ruote. Gli agenti della polizia municipale dell’Infortunistica hanno rintracciato ed identificato il conducente dell’auto che si era dato alla fuga senza prestare alcun soccorso.

L’auto è stata rinvenuta in sosta in zona Corso Finocchiaro Aprile e sequestrata. Si è verificato che i frammenti raccolti sul luogo del sinistro combaciavano perfettamente con la calandra danneggiata dell’auto, avendo conferma della bontà delle indagini.