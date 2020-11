Ha 77 anni

Trova un portafogli con dentro 675 euro e lo consegna ai carabinieri. L’uomo, un pensionato di 77 anni, si e’ presentato ieri pomeriggio alla tenenza di San Cataldo (CL). Nel portafogli, rinvenuto sul corso principale della citta’, erano contenuti i soldi e i documenti appartenenti a un operaio 38enne. Un fatto analogo si era verificato sempre a San Cataldo lo scorso settembre, ed anche in quell’occasione i carabinieri erano riusciti a contattare il proprietario e a restituirgli il portafogli. In quel caso a restituire un portafogli con la somma di 1.850 euro era stata una disoccupata 30enne.

Nelle scorse settimane è stato anche rintracciato su Facebook il proprietario, originario di Malta, di un portafogli trovato nei giorni scorsi nell’area del parcheggio Talete, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, da un turista. Quest’ultimo si è recato alla caserma del comando della Polizia municipale di Siracusa per consegnarlo. Dentro c’erano 315 euro, carte di credito e documenti personali. “La consegna è avvenuta stamattina, al Comando di via Molo, con i ringraziamenti da parte del proprietario che non si era nemmeno reso conto di quanto gli era capitato perché impegnato a navigare nel mare siracusano” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Ma non va sempre bene. Nei mesi scorsi i Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 35enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di appropriazione indebita di cose altrui e utilizzazione indebita di carte di credito. La vittima – una signora di 70 anni- il 31 dicembre scorso aveva perso il proprio portamonete all’uscita di una rivendita di tabacchi ubicata nel centro di Randazzo. Accolta la denuncia di smarrimento da parte della donna, dove si indicava che all’interno del portafogli vi erano custoditi del denaro in contanti e della carte elettroniche di pagamento, i militari, visionando le telecamere di sicurezza ubicate nei pressi dell’esercizio commerciale, hanno estrapolato alcune immagini ritraenti il soggetto che aveva ritrovato il portafogli.