Per la prima volta in Italia

È la Regione Sicilia la prima in Italia ad inserire nel programma di studi del corso regionale di Medicina Generale il modulo sulla cannabis medica. Il corso ha preso il via lo scorso 23 marzo a Caltanissetta presso il centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.

Ad incontrare e formare 180 medici specializzandi, è il dottor Carlo Privitera che da anni si dedica con dedizione alla ricerca e alla cura di diversi pazienti affetti da gravi patologie utilizzando i principi della cannabis medica.

Il dottor Privitera, Ceo Progetto Medicomm – Specialista in Chirurgia Generale e d’Urgenza, è il pioniere del progetto il primo progetto medico di teleassistenza in Italia, nato in tempi di pandemia che pian, piano ha ricevuto il consenso di numerosissimi pazienti.

“Il modulo punta a formare in Sicilia medici che avranno competenze”

“Il modulo di studio del Corso Regionale di Medicina Generale – afferma Privitera – punta a formare in Sicilia i giovani medici di base di domani che avranno le competenze per rispondere ai propri assistiti in merito alle terapie a base di cannabis medica, e questo è un grande traguardo per tutti, un traguardo raggiunto grazie alla perseveranza del Comitato Pazienti Cannabis Medica e alla lungimiranza dell’Assessorato Regionale alla Salute, e del CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) che ha organizzato il corso”.

Materie trattate