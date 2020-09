beccato dalle telecamere

A Caltanissetta un ventenne è denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione dopo che nel corso di una perquisizione eseguita nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato i pluviali in rame rubati lo scorso sabato dall’Abbazia di Santo Spirito.

La Squadra Mobile ha denunciato alla Procura della Repubblica un ventenne nisseno accusato di ricettazione. In casa gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato quattro parti di pluviali in rame, ripiegati su se stessi, della lunghezza di circa cinque metri, di cui lo stesso non ha saputo giustificarne il possesso e la provenienza. Il materiale era stato rubato dall’Abbazia di Santo Spirito.

All’interno dell’abitazione del giovane i poliziotti hanno trovato anche altro materiale del quale il giovane non ha saputo fornire indicazioni e che è stato stato sequestrato. Dalla visione dei filmati del sistema di video sorveglianza installato presso il perimetro esterno della chiesa, gli agenti hanno visto che il 29 agosto due giovani non riconoscibili, giunti a bordo di un’auto di colore bianco, lasciata in sosta nei pressi dell’adiacente parcheggio del museo mineralogico, una volta raggiunto il sagrato hanno rubato i tubi pluviali in rame. L’auto sarebbe la stessa di quella in possesso al giovane.

Le grondaie, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura, sono state restituite al parroco.