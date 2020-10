la statale 115 è provvisoriamente chiusa al traffico

La strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico per incidente in prossimità del km 253,400, a Gela.

Nell’impatto, avvenuto tra un’autovettura e un mezzo pesante, una persona è rimasta ferita e trasportata con elisoccorso all’ospedale.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Ma non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente stradale avvenuto in Sicilia nelle ultime ore.

Un altro incidente stradale, infatti, si è verificato sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo poco dopo via Belgio. Un camion si è scontrato con un auto. Il grosso mezzo ha occupato tutta la carreggiata.

L’incidente si è verificato verso le 5 di questa mattina. Il traffico in direzione dell’aeroporto è rimasto bloccato a lungo. Si sono formate lunghissime code. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i mezzi di soccorso e i sanitari del 118. Al momento non si hanno notizie di feriti.

E’ stato un fine settimana di sangue quello appena trascorso lungo le strade siciliane. Sono tre le persone che hanno perso la vita in tre distinti incidenti avvenuti tra sabato e domenica appena trascorsi. Il primo è avvenuto nel Trapanese sulla Sp20. La vittima è un imprenditore di 45 anni di Erice. Francesco Laudicina è morto dopo che con la sua Fiat 600 è andato a sbattere violentemente contro il muro di cinta di una delle abitazioni che costeggiano la Provinciale 20 tra Bonagia e Pizzolungo. L’uomo è morto sul colpo e la sua utilitaria è divenuta un ammasso di lamiere dopo il grave schianto. Per estrarre il corpo del 45enne sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La polizia municipale ericina dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un uomo di 46 anni, invece, ha perso la vita sulla strada statale 114 Orientale – Sicula, Siracusa – Catania, in direzione di Catania. La vittima è Sebastiano Di Pietro, 46 anni, originario di Avola, ma residente a Floridia. L’uomo ha perso il controllo della sua moto Beverly 500 che stava guidando, finendo sul selciato. L’incidente è avvenuto nel corso della mattina di ieri. Sul posto gli agenti della Polizia stradale del comando provinciale di Siracusa e l’ambulanza del 118 per i rilevi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I sanitari non hanno fatto altro che costatarne la morte di Sebastiano Di Pietro la cui salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Augusta. La moto incidentata è stata affidata ad un deposito giudiziario per gli accertamenti del caso.

Una scia di sangue lunghissima che ieri nel Palermitano ha coinvoltoanche un ex carabiniere. Si tratta di Salvatore Coniglio, morto durante la prova del Rally della Valle del Sosio nel corso di un drammatico incidente.

(foto di repertorio)