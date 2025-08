L’Usic – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia rivolge i più sentiti auguri di felicità e amore duraturo al Segretario Regionale Angelo Butera, effettivo presso la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che oggi ha celebrato il suo matrimonio con Elisabetta Bellavia, nella Chiesa dell’Immacolata di Serradifalco (Caltanisetta).

Il maestro di musica Angelo Butera, noto per la sua professionalità e per il suo talento nel suonare il clarinetto nella prestigiosa fanfara dell’Arma, ha pronunciato il fatidico “sì” in grande uniforme, aggiungendo solennità e significato istituzionale a una cerimonia carica di emozione.



Tutta la Segreteria Regionale dell’USIC Sicilia si unisce con affetto a questo momento speciale, augurando agli sposi una vita coniugale ricca di gioia, armonia e soddisfazioni personali e professionali.