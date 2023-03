La tregedia

Incredulità e commozione a Gela per la morte di un broker assicurativo della Mediolanum che ha provato a togliersi la vita lanciandosi dal balcone di casa dal quarto piano di una palazzina di via Venezia.

Ora la tragica notizia

Intorno alle 2,30 di questa notte il suo cuore si è fermato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vittorio Emanuele. Erano troppi gravi le ferite riportate dall’impatto della caduta dal quarto piano. I medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte.

Gela a lutto

L’uomo era sposato, padre di due figli, ed era un agente bancario molto conosciuto in città non solo per la sua attività professionale. Era sportivo, gioviale e sempre pronto alla battuta. Per questo c’è stupore e costernazione per un gesto che nessuno avrebbe mai immaginato. Non sono ancora stati resi noti luogo e data del funerale per l’ultimo saluto.

Militare uccide la moglie e si suicida, tragedia a Gioiosa Marea

Nei giorni scorsi un militare della Guardia di Finanza di 65 anni in pensione ha ucciso con alcuni colpi d'arma da aglio la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell'abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. A dare l'allarme ai carabinieri, che si trovato sul posto, sono stati alcuni vicini di casa. Non si conoscono ancora altri dettagli della tragedia c he sembra, nelle prime fasi, l'ennesimo femminicidio finito, poi, con il suicidio. La vittima dell'uxoricidio è Febbronia Buttò, di 61 anni. Il marito omicida, che si è poi tolto la vita, è Tindaro Molica Nardo, di 65 anni, militare in pensione della Guardia di Finanza.