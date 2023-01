ricoverato nell'ospedale di enna

Un sedicenne di Caltanissetta è stato ricoverato in Rianimazione dopo avere sniffato colla. Il minore è arrivato giovedì sera con codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con difficoltà a respirare e una broncostenosi, ossia il restringimento di un bronco.

Il ricovero ad Enna

Il medico di guardia, insospettito dalla sintomatologia, ha più volte chiesto al ragazzo se avesse inalato qualcosa e alla fine il sedicenne avrebbe ammesso di aver sniffato colla. Viste le condizioni del paziente è stato disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I di Enna. Il medico ha anche avvertito la polizia che indaga sull’accaduto. Nella struttura si sono recati i familiari del ragazzo.

Il parere di un medico

“I solventi come il toluene contenuti nelle colle sono tossici (basta leggere le avvertenze presenti sulle etichette) e inalati possono causare danni renali, dolori addominali, debolezza con insufficienza respiratoria, cefalea, incoordinazione motoria, danni neurologici permanenti, confusione, delirio, nausea e vomito” spiega Claudio Ferretti, Responsabile SERT e Centro alcologico di Modena

I metodi di inalazione

I metodi di inalazione possono essere diversi. A volte un tubo di colla viene spruzzato sulla mano e i vapori vengono inalati.

Gli sniffer di benzina a volte appendono una lattina di benzina intorno al collo in modo che inalino costantemente i vapori.

A volte la sostanza viene messa in un sacchetto di plastica, dopodiché si inala dal sacchetto, in modo che fuoriescano meno vapori possibile. Inoltre, il tessuto viene talvolta cosparso di cotone idrofilo o cotone, dopodiché il punto viene tenuto al naso e alla bocca.

Gli effetti

I primi effetti includono risatine, lieve intossicazione, disorientamento, talvolta allucinazioni e disturbi mobilità. A dosi più elevate, l’utente non sarà più in grado di stare in piedi e si verificheranno disturbi battito cardiaco e senso di dolore e l’ebbrezza generalmente non è più vissuta come piacevole. A dosi ancora più elevate può incoscienza, Possono verificarsi arresto respiratorio e arresto cardiaco.