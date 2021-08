Il giovane pesista delle Fiamme Oro protagonista a Ciechanow

Risultato di prestigio per il nisseno Gabriele La Barbera che conquista la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Youth under 15 di Ciechanow, in Polonia di sollevamento pesi. L’atleta della sezione giovanile di pesistica delle Fiamme Oro della polizia di Stato di Caltanissetta si è posizionato terzo con il peso di 226 chilogrammi.

Terzo dietro ai russi Shcherbak e Dzagoev

Il giovanissimo atleta, figlio del poliziotto della questura di Caltanissetta Maurizio La Barbera, ha sollevato 226 chilogrammi piazzandosi dietro ai russi Andrei Shcherbak, medaglia d’oro col peso di 238 chili e David Dzagoev, medaglia d’argento col peso di 232 chili.

La Barbera punta ai tricolori Under 15

Gabriele La Barbera, già campione italiano under 17, lo scorso mese di giugno ha conquistato un titolo all’Europe cup di Malta, stabilendo tre nuovi record italiani negli esercizi olimpici dello strappo e dello slancio. Il prossimo importante appuntamento del giovane promettente atleta nisseno saranno i Campionati italiani under 15 nei quali proverà a conquistare qualche medaglia e a stabilire nuovi record.