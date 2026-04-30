Si riqualifica l’area industriale di San Cataldo Scalo e i lavori procedono seguendo un regolare cronoprogramma. E’ quanto ha verificato un sopralluogo istituzionale proprio nell’area industriale di San Cataldo Scalo da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, esponente del governo guidato da Renato Schifani. Alla visita ha preso parte anche il commissario IRSAP Marcello Gualdani, nell’ambito di una verifica sullo stato degli interventi e dei servizi a supporto delle imprese dell’area.

Il sopralluogo ha interessato l’intera zona industriale, con un passaggio anche presso il depuratore a servizio dell’area, nell’ottica di una ricognizione complessiva delle infrastrutture presenti.

Lavori procedono regolarmente

“Siamo qui per un sopralluogo, per verificare lo stato dei lavori, per verificare come stanno andando i percorsi di ricodificazione dell’area industriale di San Cataldo-Scalo e devo dire che siamo veramente contenti di vedere una ditta che sta proseguendo per dare decoro, per dare servizi ad un’area industriale importante del territorio della provincia di Caltanissetta dove insistono aziende e dove noi ci siamo prodigati per mettere nelle condizioni le aziende di avere servizi, di avere decoro, di avere interventi di urbanizzazione primaria, di avere l’illuminazione pubblica a norma e per avere tutte quelle condizioni per poter esprimere l’attività aziendale e soprattutto per non rimanere indietro” ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Una importante verifica sul campo

“Il sopralluogo odierno rappresenta un momento importante di verifica sul campo dello stato degli interventi in corso nell’area industriale di San Cataldo Scalo. IRSAP è impegnato nel garantire condizioni adeguate sotto il profilo dei servizi e delle infrastrutture, a supporto delle imprese presenti, proseguendo in un percorso di miglioramento e valorizzazione dell’area” ha dichiarato il commissario IRSAP Marcello Gualdani.

Andamento positivo

L’incontro si è concluso con una valutazione complessivamente positiva sull’andamento degli interventi e con l’impegno a proseguire nel percorso di riqualificazione e potenziamento dei servizi a sostegno del tessuto produttivo del territorio.