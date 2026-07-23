Dopo sei giorni di allarme caldo e di roghi, ieri sera, l’emergenza ha mietuto la sua vittima. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto durante le operazioni spegnimento di uno dei 344 incendi esplosi nella giornata. Si tratta del capo squadra Alessandro Marchì, 59 anni. E’ deceduto dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo, alle porte di Caltanissetta.

Un altro Vigile del fuoco stato colto da malore durante l’intervento ma i soccorsi sono arrivati in tempo e ora si trova all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La comunicazione del Comando generale dei Vigili del Fuoco

“Intorno alle 17:30 in contrada Chiapparia a Caltanissetta il caporeparto Alessandro Marchì, di 59 anni, mentre era in corso una ricognizione sul posto per la gestione delle operazioni di soccorso, veniva colto da un malore. Subito soccorso dal personale sanitario, moriva subito dopo il trasporto in ospedale”.

“Profondo dolore è stato espresso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la scomparsa del caporeparto Marchì “mentre svolgeva il proprio dovere a servizio della collettività”. Vicinanza alla famiglia e ai colleghi del caporeparto Marchì espressa dal capo dipartimento prefetto Attilio Visconti e dal capo del corpo nazionale Eros Mannino.

Il soccorso per salvare le abitazioni

La squadra di Machì era impegnata su un fronte di fuoco che stava minacciando alcune abitazioni ed è stata necessaria l’evacuazione di diverse famiglie. E’ stata questa la fase difficile dell’intervento durante la quale ha accusato il malore fatale.

Il cordoglio del Presidente della Regione

Immediato il profondo cordoglio espresso dal Presidente della Regione Renato Schifani per la scomparsa del vigile del fuoco Alessandro Marchì, morto mentre era impegnato a proteggere il territorio e la comunità dalle fiamme nel Nisseno.

“Alla sua famiglia, ai colleghi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e a tutti i suoi cari – dice Schifani- rivolgo la mia più sincera vicinanza. Auguro una pronta guarigione al vigile del fuoco rimasto coinvolto nello stesso intervento. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, il valore, il coraggio e lo spirito di servizio di donne e uomini che ogni giorno affrontano rischi enormi per la sicurezza di tutti noi. La Sicilia è loro profondamente riconoscente”.

Cordoglio anche dei 5 stelle

Anche il gruppo parlamentare del M5S all’Ars ha espresso profondo cordoglio. “I parlamentari regionali sono vicini ai suoi familiari, ai suoi colleghi e a tutti coloro che rischiano quotidianamente la propria incolumità per salvaguardare il patrimonio boschivo siciliano, costantemente messo in pericolo da inqualificabili criminali”.