Droga in auto e a casa. Operazione della Guarda di Finanza di Caltanissetta che ha sequestrato circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti ed arrestato una persona sorpresa a nasconderla in casa e nell’auto.

Il controllo

I militari del comparto chiamato AT-PI del Gruppo di Caltanissetta, dopo laboriose indagini, hanno eseguito un controllo nei confronti di un venditore ambulante di generi alimentari.

Il controllo ha permesso di rinvenire, occultata all’interno del veicolo ispezionato, 81,30 grammi di marijuana e 232,80 di hashish.

Dall’auto a casa

Successivamente, il controllo veniva esteso anche all’abitazione, dove venivano rinvenuti ulteriori 9,56 grammi di marijuana, 75 di hashish, 140 euro in banconote di diverso taglio ed un bilancino di precisione.

I militari hanno proceduto all’arresto in flagranza, contestando il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto l’arrestato presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Numerose operazioni antidroga nelle ultime ore

Sono numerose le operazioni antidroga condotte in Sicilia nelle,ultime ore da messina a palermo passando per Gela. I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, tre donne calabresi incensurate, dai 20 ai 50anni, madre figlia e amica di quest’ultima, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Trasportavano sull’autovettura oltre tre chili e mezzo di cocaina.

L’operazione più vasta ieri a Palermo

I carabinieri della stazione Palermo Villagrazia hanno arrestato, un palermitano di 39 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga e il contributo dei cani antidroga, i militari hanno effettuato una perquisizione, nel quartiere Bonagia, nell’abitazione dell’indagato e hanno trovato 5 chili circa tra hashish e marijuana.

La droga che immessa nel mercato del dettaglio avrebbe fruttato fino a 30000 euro, è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale per le verifiche.

L’arrestato, su disposizione del pm, è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal gip.