La morte improvvisa

Lutto a Catania per l’improvvisa morte di Guido Sciacca, presidente della Amatori Catania Rugby. Una notizia dolorosa per il mondo dello sport siciliano.

Dolore e infinita tristezza

L’annuncio della triste notizia è stato dato dall’associazione sportiva catanese sui soicial. “Dolore e infinita tristezza in casa Amatori Catania Rugby. Ci ha lasciati in maniera improvvisa il nostro presidente Guido Sciacca. Il vice presidente Franco D’Amore, l’Ad Riccardo Stazzone, il direttore sportivo Pippo Puglisi, con dirigenti e giocatori dell’Amatori Catania sono vicini al dolore della famiglia e porgono le più sentite condoglianze“.

I post di solidarietà

Tanti i messaggi di dolore sui social network per la scomparsa del presidente della Amatori Catania Rugby. “Un amico, sempre disponibile e battagliero. Lavoro e rugby le priorità primordiali. Ciao Guido”. “Abbiamo appreso della scomparsa del caro collega Guido Sciacca Presidente ANCL UP di Catania. L’unione provinciale di Messina è vicina alla famiglia e ai colleghi catanesi per la grave perdita”, cos’ in una nota la ANCL UP Messina.