La decisione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un catanese di 16 anni perché accusato di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, commessi in danno della madre di anni 39. L’arresto arriva in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania.

È stata la madre a denunciare il figlio. La donna era esasperata dai comportamenti violenti del 16enne ed ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri. Il giovane, al fine di ottenere il denaro necessario per acquistare la droga, usciva spesso fuori di senno. “Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, diceva alla madre il 16 enne, che spesso dalla parole passava anche ai fatti colpendola con calci e pugni, fino a tirarla per i capelli e trascinarla in terra.

Spesso la povera madre è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Altre volte il 16enne al rifiuto della madre di concedere i soldi danneggiava gli arredi della casa o non faceva entrare la donna in casa. Il giovane è stato trasportato nell’istituto penitenziario minorile di Catania Bicocca.