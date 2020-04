Una pizzeria da asporto stava facendo affari d’oro

I clienti le ordinavano una pizza farcita con erba. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato una 58enne catanese, ritenuta responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano effettuando una serie di controlli e, nel corso del pattugliamento del quartiere “San Leone”, hanno notato qualcosa di strano. Una pizzeria da asporto, infatti, stava facendo affari d’oro almeno a giudicare dall’affluenza dei clienti che visibilmente soddisfatti uscivano dall’esercizio commerciale ma qualcosa, almeno per l’intuito dei carabinieri, non stava andando per il verso giusto. L’ora tarda in cui i clienti affollavano la pizzeria ha fatto insospettire i Carabinieri. I militari hanno così voluto approfondire e, pertanto, hanno effettuato una perquisizione nel corso della quale dalla borsa della titolare sono sbucate fuori 3 dosi di marijuana e la somma di 390 euro, ritenuta provento dello spaccio.

A Mascalucia, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il 21enne Nicola Neves Privitera, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno bloccato un giovane in via Pulei a Mascalucia a bordo di uno scooter Honda SH il quale, stranamente, volgeva continuamente lo sguardo intorno mentre continuava il suo tragitto in direzione di Nicolosi e hanno rinvenuto nel sottosella del veicolo 5 dosi di marijuana. Il ragazzo, a questo punto, non ha potuto far altro che confermare ai militari d’aver appena acquistato la droga dal 21enne.

In vari nascondigli della casa sono stati trovati 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento per la vendita al minuto delle sostanze stupefacenti, 2 bilancini di precisione e 900 euro. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.