Paura sulla A18 nel catanese, auto in fiamme e panico tra gli occupanti

Redazione di

25/08/2021

Momenti di paura oggi pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, in territorio catanese. Un’auto è infatti andata a fuoco mentre procedeva in direzione Catania. Attimi di panico tra gli occupanti del mezzo che dopo aver visto il fumo fuoriuscire dal vano motore hanno comunque avuto il sangue freddo di accostare e di scendere subito dall’abitacolo per mettersi in salvo. Sprigionate altissime fiamme Una scelta che si è rivelata assolutamente necessaria. Anche perché, come raccontano alcuni testimoni, pochi istanti dopo che gli occupanti sono scesi dal mezzo le fiamme si sono sprigionate altissime. Si sono uditi anche degli scoppi, dovuti evidentemente al calore delle fiamme che ha danneggiato anzitutto il vano motore ed alimentato dall’olio che è un materiale altamente infiammabile. Auto ferma vicino al casello di San Gregorio L’auto si è fermata nelle vicinanze del casello di San Gregorio. Si trattava di una Fiat Punto, un vecchio modello di otre un ventennio fa. E’ ipotizzabile che le alte temperature di oggi, associate anche alla condizioni di vetustà del veicolo, abbiano innescato una scintilla che ha provocato il fuoco. Immediatamente chiamati i soccorsi: Anas, vigili del fuoco e polizia stradale, ognuno per le proprie competenze, hanno operato per liberare l’autostrada e mettere quindi tutto in sicurezza. Un caso singolare nell’agrigentino A proposito di incendi prodotti da un’autocombustione, come nel caso dell’auto sulla Messina-Catania di questo pomeriggio, è accaduto nell’agrigentino un caso molto singolare. Un 74enne di Licata ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo per lo scoppio della batteria di una bicicletta elettrica. L’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, si è verificato questa mattina alle 6,30 circa. I carabinieri di Agrigento sono intervenuti in Via Fiume, presso il box di proprietà del pensionato di 74 anni per un incendio sviluppatosi all’interno. Dai primi accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso che le fiamme sono divampate a seguito di un corto circuito innescatosi sulla batteria della bici elettrica, che era sotto carica, che si trovava all’interno del locale. Il proprietario, nel tentativo di spegnere l’incendio è rimasto anche ustionato alle mani ed è stato sottoposto alle cure mediche del 118 intervenuto sul posto.

Momenti di paura oggi pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, in territorio catanese. Un’auto è infatti andata a fuoco mentre procedeva in direzione Catania. Attimi di panico tra gli occupanti del mezzo che dopo aver visto il fumo fuoriuscire dal vano motore hanno comunque avuto il sangue freddo di accostare e di scendere subito dall’abitacolo per mettersi in salvo.

Sprigionate altissime fiamme

Una scelta che si è rivelata assolutamente necessaria. Anche perché, come raccontano alcuni testimoni, pochi istanti dopo che gli occupanti sono scesi dal mezzo le fiamme si sono sprigionate altissime. Si sono uditi anche degli scoppi, dovuti evidentemente al calore delle fiamme che ha danneggiato anzitutto il vano motore ed alimentato dall’olio che è un materiale altamente infiammabile.

Auto ferma vicino al casello di San Gregorio

L’auto si è fermata nelle vicinanze del casello di San Gregorio. Si trattava di una Fiat Punto, un vecchio modello di otre un ventennio fa. E’ ipotizzabile che le alte temperature di oggi, associate anche alla condizioni di vetustà del veicolo, abbiano innescato una scintilla che ha provocato il fuoco. Immediatamente chiamati i soccorsi: Anas, vigili del fuoco e polizia stradale, ognuno per le proprie competenze, hanno operato per liberare l’autostrada e mettere quindi tutto in sicurezza.

Un caso singolare nell’agrigentino

A proposito di incendi prodotti da un’autocombustione, come nel caso dell’auto sulla Messina-Catania di questo pomeriggio, è accaduto nell’agrigentino un caso molto singolare. Un 74enne di Licata ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo per lo scoppio della batteria di una bicicletta elettrica. L’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, si è verificato questa mattina alle 6,30 circa. I carabinieri di Agrigento sono intervenuti in Via Fiume, presso il box di proprietà del pensionato di 74 anni per un incendio sviluppatosi all’interno. Dai primi accertamenti eseguiti nell’immediatezza è emerso che le fiamme sono divampate a seguito di un corto circuito innescatosi sulla batteria della bici elettrica, che era sotto carica, che si trovava all’interno del locale. Il proprietario, nel tentativo di spegnere l’incendio è rimasto anche ustionato alle mani ed è stato sottoposto alle cure mediche del 118 intervenuto sul posto.