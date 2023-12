Con un bobcat si era tentato di asportare la cassa continua

Furto fallito della banda della spaccata nel Catanese ma danni enormi per il supermercato preso di mira. Ancora una volta torna a farsi vivo in questo territorio il gruppo di criminali che utilizza sempre lo stesso modus operandi. Questa volta, come racconta La Sicilia, nel mirino è finito l’Eurospin di via Nizzeti.

L’allarme ha messo in fuga i malviventi

Il colpo è fallito perché è scattato l’allarme. I malviventi si sono dati alla fuga sapendo che in pochi istanti sarebbero giunti sul posto i carabinieri. E così effettivamente è stato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la banda della spaccata ha tentato di scardinare la cassa continua collegata al supermercato. Quando però si sono verificati i primi danneggiamenti è scattato il sistema di allarme. per questo i malintenzionati si sono dati alla fuga. La banda si era comunque anche organizzata come fatto nel recente passato. Aveva infatti bloccato le vie di accesso alla zona mettendo in mezzo alle strade dei mezzi rubati. In questo modo veniva impedito l’accesso ad altri veicoli.

Anche a Palermo

Questa notte contemporaneamente a Palermo si è verificato un altro raid simile. In questo caso ad entrare in azione la “banda spacca”. Il colpo messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I ladri sono riusciti a portare via gioielli. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini della zona. I ladri hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda rubata. Hanno mandato in frantumi il vetro e sono riusciti ad arraffare soprattutto oggetti preziosi.

Banda spacca vetrine, i precedenti

I colpi con questo metodo si susseguono. L’ultimo assalto precedente a quello odierno della banda spaccavetrine ha fatto registrare due furti nel giro di appena 24 ore nel locale T’up Burger di via Roma. Sono stati gli stessi proprietari a denunciare quanto è accaduto tramite un post pubblicato sui social. Entrambi i colpi sono stati ripresi dalle telecamere: nei video, che sono stati consegnati alla polizia, si vedono i ladri in azione e gli investigatori stanno cercando di risalire alla loro identità.

Like this: Like Loading...