Cantiere sulla A18

Lavori in corso nella giornata di domenica sulla A18

Nel tratto Acireale-Giarre caos, ritardi, file chilometriche

“Ben vengano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto se sono utili alla sicurezza delle nostre strade ma lo spettacolo a cui ho assistito direttamente ieri, domenica 6 giugno, nel tratto autostradale Acireale-Giarre, lungo la A18, ha dell’incredibile”. A dirlo è Marco Forzese, Coordinatore di Cantiere Popolare a Catania e provincia.

Code chilometriche, rallentamenti, automobili assiepate in tutti gli spazi possibili e traffico in tilt, corsia di sorpasso chiusa e veicoli costretti in un’unica corsia. Questa la situazione del tratto Acireale-Giarre della A18 ieri, domenica, 6 giugno.

Accertare le responsabilità

“Mi chiedo come sia possibile che in una giornata festiva, con l’arrivo di turisti e lungo un asse di collegamento a importanti mete balneari, si siano programmati lavori cosi importanti e senza alcuna informazione per l’utenza che avrebbe potuto scegliere percorsi alternativi. E’ chiaro che per questi pesanti disagi causati a migliaia di automobilisti via siano delle precise responsabilità e che episodi di questo genere – in prossimità della stagione estiva vera e propria – non debbano più ripetersi’.