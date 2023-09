In un altro locale vicino avveniva l’essicazione dello stupefacente

Un uomo arrestato nel Catanese, nella sua abitazione trovata una piantagione di marijuana, semi di cannabis, altro stupefacente pronto allo spaccio e vario materiale. Si tratta di un 48enne a cui i militari dalla squadra “Lupi” hanno fatto scattare le manette ai polsi in seguito ad una perquisizione. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz nell’abitazione

Ad essere portata avanti un’attività info investigativa durante la quale era emerso che l’uomo sarebbe stato coinvolto nella vendita di sostanze stupefacenti. Proprio per questo i militari, per riscontrare tale ipotesi, hanno svolto un servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione, nel centro di Acireale. Quindi hanno anche effettuato un blitz con irruzione per eseguire una perquisizione. Nel corso della ricerca i carabinieri, all’interno di un mobile della cucina, hanno recuperato 2 barattoli di vetro contenenti 20 grammi di marijuana ciascuno. In un altro barattolo di vetro trovati semi di cannabis indica. Inoltre, sulla terrazza dell’abitazione, hanno effettivamente verificato come fosse stata allestita una piccola serra rudimentale. Qui veniva coltivata la marijuana tanto da essere rinvenute 2 piante interrate in due distinti vasi, dell’altezza di 160 centimetri.

Il passaggio in un altro locale

I militari hanno inoltre scoperto che il terrazzo conduceva ad un altro locale, che era stato invece adibito all’essiccazione della marijuana. Infatti al suo interno hanno trovato vari ventilatori di piccole dimensioni per il riciclo dell’aria ed una lampada alogena. Ma anche materiale e fertilizzanti utili per la coltivazione e la concimazione. Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle previste analisi di laboratorio. Il pusher arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altra serra indoor nel Palermitano

In queste ore anche i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un giovane di 26 anni di Termini Imerese. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina, già divisi in dosi e 790 euro in banconote di diverso taglio. Durante i controlli ha colpito al petto uno dei carabinieri con una gomitata. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno sequestrato una serra artigianale indoor per la coltivazione della marijuana, allestita in garage. Era completa di impianto di areazione, fertilizzanti, termometro e temporizzatore e tutto il materiale occorrente per il confezionamento delle dosi.