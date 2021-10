La polizia risale a lui per uno scontrino lasciato nel mezzo

Ruba l’auto ma incredibilmente lascia dietro di sé le tracce del suo passaggio e viene identificato e denunciato. È successo ad Adrano, nel catanese, dove un ladro “sprovveduto” ha consentito agli investigatori di risalire immediatamente a lui stesso, quale autore del furto di una Fiat 500, commesso in via Lauricella ad Adrano.

Fa rifornimento con il suo bancomat

L’uomo, un ventiduenne con precedenti di polizia, dopo aver commesso il furto si è recato presso una stazione di servizio che si trova sulla superstrada Adrano-Catania, per effettuare il rifornimento di carburante all’autovettura poco prima rubata, pagando il corrispettivo con carta bancomat. A seguito del ritrovamento della Fiat 500, abbandonata in una via delle periferia di Catania, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, si accorgevano che all’interno dell’abitacolo vi era la presenza di uno scontrino bancomat, proprio quello relativo al pagamento del carburante.

I controlli alla stazione

Individuata la stazione di servizio da cui era stato fatto rifornimento, gli agenti andavano subito a controllare presso la stessa stazione le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato. E dalla loro visione si vede inequivocabilmente il 22enne procedere al rifornimento della Fiat 500, dopodiché recarsi alla cassa per effettuare il pagamento a mezzo Pos. Effettuati gli opportuni accertamenti info-investigativi, si perveniva quindi all’esatta identificazione della persona ripresa dalle telecamere, che pertanto veniva denunciata all’autorità giudiziaria.