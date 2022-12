I controlli a Librino

I Carabinieri di Gravina di Catania, Valverde e San Gregorio di Catania e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito controlli nelle agenzie di scommesse in occasione del campionato mondiale di calcio in Quatar.

Scatta la denuncia per quattro titolari

In tutto quattro titolari di agenzie di scommesse a Gravina di Catania e San Gregorio di Catania, sono stati denunciati per “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa”, poiché all’interno delle rispettive sale, erano presenti allibratori non autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che raccoglievano le puntate. Il proprietario di una quinta agenzia, sempre di San Gregorio di Catania, e il titolare di un bar tabacchi di Valverde, sono stati invece deferiti per aver “messo a disposizione in luogo aperto al pubblico, apparecchi destinati al gioco, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dal TULPS”.

Scoperti furti di energia elettrica

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro” inoltre, i Carabinieri della Compagnia Catania Fontanarossa, con l’aiuto dei dipendenti della società E- Distribuzione, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone. Le attività ispettive sono state estese alle abitazioni della zona Librino, in special modo quelle dove sono stati segnalati anomali consumi energetici e quelle in cui dimorano gli individui colpiti dalla misura degli arresti domiciliari. Sono stati denunciati per “furto aggravato” di energia elettrica un 38enne, un 65enne ed un 54enne, tutti catanesi e residenti in via Biagio Pecorino, poiché i contatori dei rispettivi appartamenti sono risultati manomessi, mediante un collegamento abusivo alla rete pubblica, con un danno stimato per la società erogatrice del servizio complessivamente di oltre 17 mila euro.

Una denuncia per evasione

I Carabinieri hanno inoltre deferito per “evasione” un uomo di 30 anni, sorpreso a passeggiare, senza autorizzazione, all’esterno del suo alloggio in viale Moncada, dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al riguardo, l’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui la riattivazione della misura cautelare.

I controlli su strada

Nel quartiere Librino identificate 104 persone in strada e controllati 69 veicoli, sono state elevate oltre 30 sanzioni, soprattutto per mancata copertura assicurativa, omessa revisione periodica, guida con patente scaduta di validità e guida senza patente perché mai conseguita, per un importo superiore a 17.000 euro. Undici mesi sono stati posti a fermo amministrativo.

Scoperti anche proiettili

Infine i militari, all’esito di un controllo all’interno di una palazzina in viale Teodoro, hanno scovato, ben nascoste in un secchio di plastica, 5 cartucce calibro 12, 10 cartucce calibro 9×21 e una cartuccia calibro 6,35, tutto posto sotto sequestro a carico d’ignoti.