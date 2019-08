A Catania, nel quartiere San Cristoforo

Aggressione finita a colpi di bastone all’interno del campo nomadi di via Crocifisso nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Ad allertare la polizia è stata proprio la vittima, un polacco che trova riparo nella struttura. L’uomo ha riferito agli agenti che poco prima era stato aggredito da un rumeno, noto per essere spesso ubriaco e protagonista di questi episodi.

Questa volta, sempre a dire della vittima, l’aggressore si era servito di un bastone di legno, col quale aveva ripetutamente colpito il polacco.

In effetti, poco distante, gli agenti hanno individuato il responsabile che, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha continuato imperterrito a minacciare violentemente il polacco. Poco distante gli agenti hanno sequestrato il bastone.

Il rumeno, che “vanta” precedenti di polizia per lesioni, violenza sessuale e sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato prelevato dai poliziotti e condotto in Questura, dov’è stato indagato in stato di libertà per lesioni aggravate.

La vittima è stata accompagnata al più vicino Pronto Soccorso, per le cure delle lesioni riportate.