Ai domiciliari

Arrestato a Catania 47enne con un etto di cocaina

L’arresto operato dai falchi della Polizia

L’uomo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima

La Polizia di Stato ha tratto in arresto P. G., 47 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina nel quartiere di San Leone, a Catania.

La casa blindata

L’uomo è stato coinvolto in molteplici operazioni di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti quale proprietario dell’abitazione. Le porte sia le finestre erano protette da blindature in ferro, ogni angolo era video ripreso da telecamere e c’era un cane di grossa taglia che faceva da guardia per eventuali intrusi.

Il fermo in centro città

L’uomo è stato sorpreso lontano dal proprio appartamento ed è partita la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire oltre 100 grammi di cocaina in pietra confezionata sottovuoto, materiale per pesatura e confezionamento dello stupefacente e qualche centinaio di euro in contanti. P.G. è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.