La Polizia di Stato ha tratto in arresto il catanese C. M., 30 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I “Falchi” della Squadra Mobile hanno pedinato l’uomo osservando che lo stesso faceva avanti e indietro da uno stabile diverso dal suo indirizzo di residenza, per poi recarsi in diversi punti della città a bordo di una auto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’appartamento in questione apparteneva al fratello dell’uomo. Il trentenne è stato sorpreso con addosso un’ingente somma di denaro in contanti, circa 1500 euro, di cui non riusciva a dare contezza e di un mazzo di chiavi.

La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento e sono state trovate 28 dosi già confezionate di cocaina, materiale per pesare, confezionare e tagliare lo stupefacente e anche 120 euro divise in 5 banconote da 20 contraffatte. C.M. è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito in stato di libertà per la detenzione delle banconote false. Ora si trova ai domiciliari.