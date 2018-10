I due giovani saranno giudicati con rito direttissimo

Due giovani messinesi sono stati arrestati per il reato di evasione. I due, di 20 e 29 anni, erano agli arresti domiciliari ma sono stati sorpresi dai poliziotti in strada a chiacchierare con altre persone e a fumare marijuana.

Alla vista degli agenti, uno dei due giovani ha tentato di nascondersi sotto un’auto in sosta e, al momento dell’arresto, aveva ancora in mano lo spinello acceso. L’altro, che è riuscito a scappare e a raggiungere il suo appartamento, si è cambiato velocemente d’abito nel tentativo di convincere gli agenti di non aver mail lasciato casa. I due giovani saranno giudicati con rito direttissimo.