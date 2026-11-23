CATANIA – Prima i banchi frigo dei supermercati mandati in tilt a distanza, poi le email con falsi allarmi bomba che hanno fatto evacuare decine di scuole da Bagheria a Siracusa, fino al ronzio sospetto nei cieli di Sigonella che ha costretto a bloccare le operazioni e a deviare un aereo cisterna americano. L’allarme scattato venerdì sera nella base aeronavale della Piana di Catania, dove i carabinieri indagano sull’ipotesi del sorvolo di un drone civile privato, è solo l’ultimo tassello di un mosaico più ampio che riporta la Sicilia al centro delle tensioni della cosiddetta guerra ibrida.

L’emergenza a Sigonella e l’ipotesi della bravata

Tutto è avvenuto intorno alle 17.50 di venerdì 20 novembre: uno o più droni quadricotteri sono stati avvistati nell’area degli alloggi del personale statunitense, senza raggiungere le piste. Per circa tre ore i protocolli di sicurezza hanno imposto lo stop alle attività, valutando persino il dirottamento verso Aviano di un Boeing KC-135 Stratotanker in arrivo, poi atterrato regolarmente alle 22.40 a emergenza rientrata.

Sebbene la pista privilegiata dagli investigatori, come riportato dall’ANSA, resti quella di un uso improprio di un velivolo commerciale da parte di un privato, l’episodio dimostra con quanta facilità un dispositivo a basso costo possa paralizzare per ore uno snodo cruciale della difesa Nato sul fianco sud del Mediterraneo.

Dai supermercati alle scuole: la scia degli attacchi cyber

Il caso di Sigonella si inserisce infatti in un novembre già segnato da episodi anomali sull’Isola. All’inizio del mese, nella notte del 2 novembre, un attacco informatico aveva alterato da remoto le temperature dei banchi frigo in diversi punti vendita tra Palermo, Catania e Ragusa, provocando milioni di euro di danni per il deperimento delle merci — un’azione poi rivendicata da collettivi filorussi come NoName057(16) e Z-Pentest, seguita da un richiamo urgente dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sulla messa in sicurezza dei sistemi connessi della grande distribuzione. Pochi giorni dopo era toccato alle scuole siciliane, finite nel mirino di una campagna europea di falsi allarmi bomba via email che aveva innescato evacuazioni a catena tra Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa.

Guerra cognitiva e vulnerabilità strategiche

L’Isola rappresenta un bersaglio naturale per chi opera nella “zona grigia” sotto la soglia del conflitto armato tradizionale: dalle sue coste transitano decine di cavi sottomarini per il traffico dati europeo, oltre alla presenza di raffinerie, gasdotti, il Muos di Niscemi e basi strategiche.

Secondo gli esperti di etica tecnologica e analisi dell’infosfera ascoltati nelle ultime settimane, queste azioni rispondono spesso alla logica della “guerra cognitiva”. L’obiettivo non è necessariamente produrre un danno materiale immediato, ma testare i tempi di reazione degli apparati, sfruttare le falle della sicurezza quotidiana e logorare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni generando allarme sociale.

La risposta dello Stato: scudo anti-drone e 6 miliardi contro le minacce ibride

Proprio la necessità di alzare l’asticella della protezione è stata al centro delle ultime mosse del Governo. Solo pochi giorni fa, nella sua informativa alla Camera dedicata proprio a cybersicurezza e guerra ibrida, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato un piano di investimenti da oltre 6 miliardi di euro nei prossimi anni per contrastare queste minacce, citando esplicitamente i falsi allarmi bomba come strumento di guerra cognitiva e proponendo la creazione di una forza cyber dedicata fino a 5.000 operatori. Il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa prevede inoltre lo sviluppo di uno scudo integrato anti-drone, affiancato dal rafforzamento dei controlli sulle infrastrutture critiche coordinato dal Viminale e dall’ACN.

La linea di confine sempre più sottile

Che dietro il drone di Sigonella ci sia soltanto l’imprudenza di un appassionato o un test sulle difese perimetrali, la sequenza delle ultime settimane conferma che la Sicilia non è più soltanto una retrovia geografica. Tra intrusioni digitali, falsi allarmi e droni nei cieli militari, la sfida della sicurezza nell’Isola si gioca ormai su un terreno in cui distinguere una semplice bravata da una minaccia ibrida diventa ogni giorno più complesso.