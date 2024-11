Alla luce delle persistenti condizioni meteo avverse segnalate dalla protezione civile regionale, di rischi potenziali per l’incolumità delle persone con allerta codice arancione, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto per mercoledì 13 novembre 2024 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, anche per consentire una più accurata verifica tecnica dei plessi scolastici. Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini, dei parchi comunali e dei cimiteri.

“La prudenza non è mai troppa -ha spiegato Trantino- soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole ma da Sindaco e da genitore, sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che devono poter studiare in condizioni di sicurezza”.

Scuole chiuse anche nel Siracusa

Anche in molti comuni del Siracusano le scuole saranno chiuse per il maltempo, che nei giorni scorsi ha lasciato segni evidenti sulla città, colpendo duramente anche il Liceo Scientifico Orso Mario Corbino. L’edificio storico, fondato nel 1923 e noto per la sua architettura dell’epoca fascista, è stato chiuso a causa di gravi infiltrazioni d’acqua provocate dalle recenti piogge. Dopo la seconda bomba d’acqua che giovedì ha sommerso strade e attività commerciali, la situazione della scuola è diventata critica: le infiltrazioni dal tetto e dall’ingresso principale hanno allagato l’atrio e l’aula magna, portando la dirigente a sospendere le lezioni fino a nuovo avviso. Gli studenti stessi, evacuati dall’istituto durante l’alluvione, hanno inviato a ScuolaZoo un video-denuncia che documenta il disagio e le condizioni critiche degli spazi scolastici.

La denuncia

Nel video pubblicato sui social di ScuolaZoo – la community studentesca più grande d’Italia con oltre 5 milioni di follower – si vedono i ragazzi uscire dall’edificio allagato, con l’acqua che entra nelle scarpe e un senso di esasperazione per la loro sicurezza compromessa.

Ogni giorno la redazione di ScuolaZoo riceve segnalazioni simili da parte di studenti di tutta Italia, che raccontano le condizioni critiche degli edifici scolastici. Questi contributi diretti che arrivano dalla community rivelano una preoccupazione crescente per la sicurezza nelle scuole italiane. In qualità di testata giornalistica e network di rappresentanza studentesca, ScuolaZoo intende fare luce su questo tema urgente e promuovere la consapevolezza riguardo alla necessità di ambienti scolastici sicuri e adeguati. anche in vista della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si terrà il prossimo 22 novembre.