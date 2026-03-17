Sono ben 45 i comuni siciliani che anche oggi sospendono le lezioni. Scuole chiuse anche oggi, martedì 17 marzo, per allerta meteo di colore arancione nella Sicilia orientale dovuto al vortice denominato Jolinda, il quarto che si abbatte su Sicilia e Calabria in questo inverno dagli eventi meteo estremi

L’area colpita è sempre la stessa ma anche se la porzione dell’Isola dove l’allerta è arancione è più ristretta rispetto a ieri i comuni che chiudono scuole, ville e giardini sono quasi il doppio. 22 quelli che replicano la chiusura di ieri ma se ne aggiungono altri 23 portando il totale a 45 comuni con le scuole chiuse oggi fra Catanese, Messinese e Siracusano. Uno solo il capoluogo di provincia che ha fatto questa scelta ed esattamente la città di Catania.

In considerazione del bollettino Meteo diramato nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale, il sindaco Enrico Trantino ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 17 martedì 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania. Nel capoluogo etneo rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

Il lungo elenco di comuni che chiudono le scuole anche domani

In provincia di Catania, oltre al capoluogo, scuole chiuse ad Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Aci Catena, San Gregorio, Tremestieri, San Giovanni la Punta, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, Aci Castello e Pedara.

In provincia di Messina il gruppo più consistenti di comuni che sospendono le lezioni e nel dettaglio

Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant’Andrea, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodi Milici, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore.

Uno solo il Comune che conferma la chiusura delle scuole in provincia di Siracusa: Francofonte