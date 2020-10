Amministrative in provincia di Catania, Forza Italia vince a Bronte, Trecastagni e Mascali

Esulta Forza Italia che in provincia di catania ottiene la fascia tricolore in tre Comuni. I candidati forzisti Pino Firrarello a Bronte, Luigi Messina a Mascali e Pippo Messina a Trecastagni, saliranno al Municipio e gongola il commissario per la provincia di Catania del partito di Silvio Berlusconi, Marco Falcone, dopo che alle 16 si sono chiusi i seggi elettorali delle amministrative. “Questa tornata di amministrative in provincia di Catania consegna a Forza Italia un chiaro successo elettorale che ci conferma come forza trainante del centrodestra. Ai tre sindaci azzurri eletti con un risultato chiaro, Pino Firrarello a Bronte, Luigi Messina a Mascali e Pippo Messina a Trecastagni, vanno i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro da tutto il coordinamento provinciale forzista. Ma esprimiamo soddisfazione anche per le importanti affermazioni dell’uscente Nino Bellia a San Giovanni La Punta e di Enzo Santonocito a San Pietro Clarenza, sindaci eletti alla guida di coalizione civiche che si contraddistinguono per la decisiva presenza di candidati provenienti dalla nostra area popolare e liberale. Complimenti anche ad Alfio Cosentino a Milo, sostenuto dalle ottime prove dei nostri candidati al consiglio comunale”. Falcone ha commentato i risultati elettorali nei sei Comuni chiamato alle urne nella provincia etnea. “Per Forza Italia – prosegue Falcone – la conferma di aver imboccato a Catania un percorso virtuoso, fatto di un radicamento sempre crescente sul territorio ad opera di una squadra che, per i cittadini, rappresenta il punto di riferimento della buona politica e del buongoverno”.

