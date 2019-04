Consegnati i lavori

Dopo il provvedimento di sequestro della procura, saranno rimossi a breve i rifiuti ritenuti pericolosi e nocivi abbandonati nel blocco Torre Allegra, nell’area industriale di Catania. L’Irsap di Catania ha affidato i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi segnalati dal Corpo Forestale dello Stato, in stato di abbandono nella zona industriale di Catania, ritenuti pericolosi e nocivi per l’ambiente.

Grazie ad un affidamento diretto da parte dell’ufficio periferico Irsap di Catania, sono stati assegnati i lavori di rimozione e bonifica dell’area per procedere alle operazioni di sgombero concordate con l’ARPA per competenza territoriale. I lavori di smaltimento sono stati affidati alla ditta Riciclando SRL, di Misterbianco per un importo di 11 mila euro attinti dal bilancio dell’IRSAP.

La ditta che si occuperà dello smaltimento si è già attivata per presentare registri e stabilire la caratterizzazione e tipologia rifiuti, e quindi le modalità di smaltimento degli stessi. Per completare le procedure, fa sapere l’Irsap, saranno necessari una ventina di giorni, fra la predisposizione della documentazione e le analisi chimiche per stabilire la natura nociva dei rifiuti in base alla tipologia: si tratterebbe – secondo una prima stima – di mille chili di oli derivati da lavorazioni meccaniche, che qualcuno ha abbandonato su quell’area per evitare le costose spese di smaltimento arrecando un danno ambientale notevole.