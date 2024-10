I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno eseguito un’operazione antidroga nel quartiere di San Cristoforo, culminata con l’arresto di un pusher 24enne. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di interventi volti a contrastare il traffico di stupefacenti, una delle principali fonti di finanziamento della criminalità organizzata nel capoluogo etneo.

Il covo della droga

L’attività investigativa ha portato all’individuazione di un appartamento in via della Concordia, utilizzato dal giovane come base logistica per lo stoccaggio e la distribuzione di droga. L’appartamento, preso in affitto dal 24enne, era al piano terra.

L’appostamento e il blitz

I Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione discreto nei pressi dell’abitazione, mimetizzandosi tra i residenti. Dopo alcune ore di appostamento, hanno colto l’attimo in cui il giovane stava per entrare in casa, facendo scattare il blitz. Il 24enne è stato bloccato e condotto all’interno dell’appartamento per la perquisizione.

Il ritrovamento della droga e del denaro

All’interno di un armadio nel cortile dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana di tipo “amnesia”, suddivisa in involucri di plastica giallo-trasparente. La perquisizione è proseguita in cucina, dove, all’interno di un pensile, sono state trovate diverse bustine di cellophane contenenti complessivamente 125 grammi di cocaina. In una credenza, i Carabinieri hanno sequestrato anche 2.800 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Le prove dell’attività di spaccio

Elemento chiave per l’indagine è stato il ritrovamento di un block notes con nomi e cifre, che documentano la fiorente attività di spaccio “all’ingrosso” gestita dal giovane. Droga, denaro e block notes sono stati sequestrati.

L’arresto e la convalida

Il 24enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è stato convalidato e per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.



