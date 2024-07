Un nuovo gravissimo episodio di violenza familiare si è verificato nel pomeriggio di ieri a Viagrande, in provincia di Catania, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo 44enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori ultrasettantenni.

Minacce e richieste di denaro

L’intervento dei militari, giunti sul luogo su segnalazione della vittima, ha impedito che la situazione degenerasse irreparabilmente. I Carabinieri hanno colto l’uomo sul fatto, proprio mentre stava minacciando i familiari e pretendendo denaro, bloccandolo e arrestandolo in flagranza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione dei genitori nel pomeriggio di ieri e, in preda ad un raptus di rabbia dovuto forse all’assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe preteso dal padre 73enne una somma di denaro. Al rifiuto di quest’ultimo, il soggetto avrebbe reagito con insulti e minacce gravissime, che hanno spinto il genitore terrorizzato a chiamare il 112.

Tensione e panico in casa

“Oggi i soldi me li devi dare e basta, altrimenti ti ammazzo” avrebbe urlato il 44enne fuori controllo, gettando nel panico l’anziano e la moglie barricati in casa. In pochi minuti due pattuglie dei Carabinieri già in zona sono piombate sul posto, cogliendo di sorpresa l’uomo. Nel disperato tentativo di sfuggire all’arresto, il soggetto ha scavalcato recinzioni e muri di cinta fino a quando non è stato raggiunto e immobilizzato dai militari.

Quadro agghiacciante di abusi

Portato in caserma, grazie anche alla testimonianza dei genitori finalmente liberi di denunciare, è emerso un quadro agghiacciante di continue vessazioni e richieste estorsive messe in atto dal figlio violento, che utilizzava il denaro estorto per acquistare stupefacenti. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, in attesa del processo.