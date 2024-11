I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno eseguito un arresto a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, per il reato di maltrattamenti. Un uomo di 42 anni è stato accusato di aver aggredito fisicamente e verbalmente la propria madre di 77 anni per ottenere del denaro.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato grazie alla segnalazione della vittima alla Centrale Operativa di Gravina di Catania. La donna, in evidente stato di agitazione e con una mano dolorante, ha raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita dal figlio mentre dormiva. L’uomo le avrebbe chiesto con insistenza del denaro e, al suo rifiuto, avrebbe strappato la borsa dal comodino, trascinandola giù dal letto e causandole una contusione. Il 42enne si sarebbe poi dato alla fuga con l’auto della madre, facendo ritorno poco dopo.

La ricostruzione dell’accaduto

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno prestato soccorso alla vittima, richiedendo l’intervento del personale medico del 118. Mentre attendevano l’arrivo dei soccorsi, hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha descritto l’aggressione subita. La rapidità dell’intervento ha permesso di bloccare l’aggressore al suo ritorno presso l’abitazione.

Anni di maltrattamenti

Dopo essere stata medicata, la 77enne ha deciso di sporgere denuncia, rivelando ai Carabinieri una storia di lunghi anni di maltrattamenti da parte del figlio. La donna ha raccontato che le richieste di denaro da parte del 42enne erano frequenti e che, di fronte ai suoi rifiuti, l’uomo diventava aggressivo.

L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la struttura di Catania Piazza Lanza. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere portate avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, attraverso una rete di monitoraggio attiva dal 2014 e composta da personale specializzato.

