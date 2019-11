Il ragazzo è stato posto ai domiciliari

In casa aveva realizzato una piccola centrale di raccolta e produzione di mariujana. Vincenzo Alessio Celia, 27 anni, è stato arrestato dalla polizia a Belpasso per coltivazione, produzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Durante una perquisizione in un appartamento in suo uso, agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno trovato un piccola ‘serra’ e hanno sequestrato 10 piante alte oltre un metro e mezzo, 20 vasi pronti ad essere seminati, una bilancia per la pesatura della droga e materiale per la raccolta.

Il blitz della Polizia è scattato in seguito ad una segnalazione inviata tramite l’app per celluari YouPol che permette di segnalare alle forze dell’ordine episodi di spaccio, bullismo soprattutto tra i giovani. L’uomo, dopo l’arresto, è stato posto ai domiciliari.