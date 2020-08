Messi in salvo e portati al sicuro

Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi (CT) sono intervenuti sulle zone sommitali dell’Etna ed hanno tratto in salvo due ciclisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo.

I due escursionisti, raggiunto il Cratere Escrivà, a 2.550 metri di quota nel versante sud dell’Etna, sono stati sorpresi da un violento temporale e da una fitta nebbia che impedivano loro di continuare l’ascesa del vulcano con le proprie mountain bike. Sono stati quindi attivati i militari delle Fiamme Gialle che hanno rintracciato i due ciclisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento per le alte quote. I due sono stati rifocillati e accompagnati nel piazzale del rifugio Sapienza, dove avevano parcheggiato la propria autovettura.

La Guardia di Finanza raccomanda a chi volesse intraprendere escursioni alle zone sommitali dell’Etna, di verificare preventivamente le condizioni meteo, suscettibili comunque ad improvvise variazioni, di dotarsi sempre di un abbigliamento adeguato all’alta montagna e di comunicare il tragitto che si vuole percorrere, per permettere all’occorrenza una pronta localizzazione.