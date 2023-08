Un uomo trovato con 7 armi dentro casa

La polizia sequestra un arsenale di armi all’interno di una casa. Trovate ben 7 armi ma di queste 6 erano regolarmente denunciate. Tra loro ce n’era una invece che non era mai stata segnalata alla questura di competenza, quindi quella di Catania. Per questo motivo è stato deciso di portare via tutto.

Il contesto dei controlli

Ad operare in questi giorni gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza “Nesima”. Effettuati controlli mirati a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio di competenza. Nella circostanza, sono stati controllati soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Soprattutto i detentori di armi per verificare il rispetto delle norme di custodia. Nel mirino anche persone, veicoli e attività commerciali.

La denuncia

A seguito di tali verifiche, una persona denunciata per aver omesso di segnalare l’acquisto di un’arma. La stessa arma gli è stata sequestrata penalmente, mentre sono state ritirate in via cautelativa altre 4 pistole e 2 fucili, seppur legittimamente detenuti.

I controlli anche su strada

Nel corso dei controlli su strada, altre 2 persone denunciate per guida senza patente. Particolare rilievo assume poi la verifica eseguita nell’abitazione di un pluripregiudicato sottoposto alla detenzione domiciliare. E’ stato appurato che, senza alcuna autorizzazione, esercitava da tempo l’attività abusiva di gestione di un’autorimessa. Inoltre, sui luoghi di lavoro che coincidono con il domicilio, sono state rilevate numerose criticità in materia di sicurezza e salubrità. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per vari reati previsti dal decreto legislativo 81/2008. Inoltre gli è stata contestata la mancanza di Scia, fatto che prevede la sanzione pari a 5 mila euro.

I recenti controlli

Controlli simili erano stati effettuati anche nei giorni scorsi. In quell’occasione la polizia ha scoperto in un condominio, sempre a Catania, un arsenale di armi, tra cui pistole, mitra e cartucce. A saltare fuori nel corso di capillari controlli che hanno permesso anche di chiudere una parruccheria abusiva. Individuato anche un abuso edilizio con smaltimento illegale di rifiuti.

Like this: Like Loading...