Intensificati i controlli dei carabinieri

Cinque denunce per evasione, furto di energia elettrica e guida senza patente nel Trapanese. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri nello scorso fine settimana. Sono arrivate anche segnalazioni per uso personale di sostanza stupefacenti.

Il quadro delle attività

I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo hanno intensificato durante il week-end scorso i servizi preventivi. In particolare sono stati finalizzati al contrasto dei reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel corso dell’attività denunciate 5 persone e due segnalate alla prefettura per uso di droga.

Rubava energia elettrica

Nel corso dei controlli dei militari un uomo di 58 anni è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. A lui si è arrivati a seguito di segnalazione e controllo da parte di personale specializzato. Altri due uomini sottoposti entrambi alla misura cautelare degli arresti domiciliari denunciati per il reato di evasione. Entrambi sono stati trovati fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione o motivazione.

I controlli

Durante i controlli alla circolazione stradale, due soggetti di nazionalità straniera sono stati denunciati per guida senza patente. Oltretutto entrambi con recidiva nel biennio, in quanto controllati alla guida di un’autovettura senza il previsto documento autorizzativo in quanto mai conseguito. Una donna di 41 anni denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. A seguito di controllo tramite apparecchiatura specifica è stato riscontrato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti. Nell’ambito dello stesso contesto operativo, altri due soggetti segnalati alla prefettura di Trapani per la detenzione di stupefacente per uso personale perché in possesso di dosi di hashish e cocaina.

Nei giorni scorsi altre 10 denunce

Periodicamente queste attività vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo. Una delle attività più recenti ha portato ad indagare 10 persone. In particolare, nel quartiere di Mazara 2, un 34enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici, danneggiamento e alterazione dello stato dei luoghi. L’uomo, infatti, è stato notato all’interno degli appartamenti di edilizia popolare che gli stessi militari dell’Arma avevano sequestrato e affidato al Comune di Mazara del Vallo, nel corso di una recente attività di polizia giudiziaria.

Like this: Like Loading...