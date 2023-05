Trovati anche fucili e pistole

I carabinieri hanno scoperto un arsenale in casa di un giovane ritenuto vicino al clan cappello. Arrestato in flagranza di reato un 26enne per detenzione illegale di arma da guerra e clandestina e munizioni e ricettazione. Nella sua abitazione, nel quartiere San Cristoforo, trovati un fucile a pompa, un kalashnikov, quattro pistole, centinaia di proiettili, passamontagna e maschere facciali.

Attività info investigativa

L’indagine trae spunto da un’attività info-investigativa e d’osservazione “a distanza”. L’uomo rintracciato e bloccato mentre era a bordo della sua autovettura e transitava lungo via Rosano Bolano. Nella circostanza ispezionati i locali dell’appartamento e un box auto risultato nella disponibilità del giovane, i militari si sono trovati di fronte ad un vero e proprio “arsenale”.

Le analisi balistiche

Le armi e le relative munizioni erano ben tenute e perfettamente funzionanti. Adesso saranno sottoposte dal Ris di Messina agli accertamenti balistici e dattiloscopici. L’obiettivo è quello di verificare se sono state utilizzate recentemente e per cosa. Arresto convalidato dopo l’udienza con la misura della detenzione in carcere.

Ennesima operazione di questo genere

Notevole il bilancio delle attività effettuate dai carabinieri del comando provinciale di Catania in operazioni di contrasto alle “capacità militari” delle consorterie mafiose. Dal 2021 hanno arrestato 43 persone e denunciate altre 20, sequestrato 73 pistole, 70 fucili, 5 mila munizioni, 37 ordigni esplosivi. Scovate anche numerose armi da guerra clandestine, come i kalashnikov.

le due operazioni più importanti

Tra le operazioni di questo genere spiccano per importanza i sequestri del 5 giugno 2021 e dell’ottobre 2022, avvenuti nel popoloso quartiere di “Librino”. In quei casi furono rinvenuti 3 fucili d’assalto kalashnikov, una pisola “Uzi”, una pisola “Skorpion”, una pisola mitragliatrice “Csa 23” tedesca e altre 10 armi comuni da sparo. Tutte rigorosamente con matricole abrase o proventi di furti, manutenuti in perfette condizioni, con oltre 500 proiettili di vario calibro.

